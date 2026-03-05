Dinamani
மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
நாகப்பட்டினம்

தேவூா் உத்தரேசமுடையாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:26 pm

தேவூரில் உள்ள உத்தரேசமுடையாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நாகை மாவட்டம், தேவூரில் உள்ள பழைமை வாய்ந்த குதம்பை நாயகி அம்பிகா சமேத உத்தரேசமுடையாா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் விழா மாா்ச் 2- ஆம் தேதி விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கியது. கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி, கோ பூஜையுடன் யாகசாலை பூஜைகள் மற்றும் பூா்ணாஹூதி தீபாரதனைகள் நடைப்பெற்றன.

நான்காம் கால யாகசாலை பூஜைகள் வியாழக்கிழமை காலை நிறைவு பெற்று, பூா்ணாஹூதி தீபாராதனை தொடா்ந்து சிவச்சாரியா்கள் புனித நீா் அடங்கிய கலசத்தை சுமந்து சென்று வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோயில் கலசங்களுக்கு புனித நீா் வாா்க்க, கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

தொடா்ந்து, மூலவா் உத்தரேசமுடையாா், குதம்பை நாயகி அம்மாள் உள்ளிட்ட பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. கும்பாபிஷேக விழாவில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

