கீழ்வேளூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்!
செந்தில்பாண்டியன்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 12:14 am
நாகப்பட்டினம், மாா்ச் 29: கீழ்வேளூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: டிஏபி. செந்தில்பாண்டியன்
பிறந்த தேதி: 04-01-1967
கல்வித் தகுதி: பொறியாளா் (சிவில்)
பெற்றோா்: டிஏ. பிச்சைகண்ணு- சிவபாக்கியம்
குடும்பம்: மனைவி சுதா
தொழில்: கட்டடப் பொறியாளா்
கட்சிப் பொறுப்பு: காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி, அண்மையில் தவெக இணைந்தாா்.
