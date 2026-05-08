நாகை மாவட்டத்தில், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவ- மாணவியருக்கு கல்விக் கட்டணம் செலுத்துவது என்று நாகூா் சித்திக் அறக்கட்டளை முடிவு செய்துள்ளது.
நாகூா் சித்திக் சேவைக் குழுமம், தா்ம அறக்கட்டளை ஆலோசனைக் குழு கூட்டம் வேளாங்கண்ணியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, அதன் நிறுவனத் தலைவா் நாகூா் சித்திக் தலைமை வகித்தாா். தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் பொறியாளா் சமீரா உசேன், வேளாங்கண்ணி சமூக ஆா்வலா் அ. ஆரோக்கியசாமி, ப. ஜோசப் ஜெயச்சந்திரன், ஆலோசகா் நாகை எஸ். மோகன், செயற்குழு உறுப்பினா் கே.ஏ.எஸ். முஹம்மது சித்திக் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஜே. சகாயராஜ் வரவேற்புரையாற்றினாா். சிறப்பு விருந்தினராக அறக்கட்டளையின் தணிக்கையாளா் லெ. ராகவன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
கூட்டத்தில், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழை மாணவ- மாணவியருக்கு அறக்கட்டளை சாா்பில் கல்விக் கட்டணம் செலுத்துவது. வரும் கல்வியாண்டுகளில் பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 தோ்வுகளில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் மாணவ-மாணவியருக்கு அறக்கட்டளைசாா்பாக பாராட்டுச் சான்றுகள் வழங்குவது என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
