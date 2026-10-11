ஏரியில் தவறி விழுந்து ஆண் குழந்தை உயிரிழப்பு
நாகை அருகே பனங்குடி ஏரியில் தவறி விழுந்து 1 வயது ஆண் குழந்தை சனிக்கிழமை உயிரிழந்தது.
உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்
நாகை அருகே பனங்குடி ஏரியில் தவறி விழுந்து 1 வயது ஆண் குழந்தை சனிக்கிழமை உயிரிழந்தது.
நாகை மாவட்டம், பனங்குடி ஊராட்சி, காரைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த வினோத். இவரது மனைவி சிவனேஸ்வரி (23). தம்பதியின் மகள் யாழ்மதி, மகன் சாய் ஆல்வின் (1).
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை வீட்டின் பின்புறம் உள்ள பனங்குடி ஏரி அருகே குழந்தைகள் விளையாடிக்கொண்டிருந்தனராம். அப்போது, சாய் ஆல்வின் ஏரியில் தவறி விழுந்துள்ளாா். இதைக்கண்ட பெற்றோா் குழந்தையை மீட்டு, நாகை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். குழந்தையைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், சாய் ஆல்வின் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து நாகூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், ஏரியில் அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளியதால், பள்ளம் ஏற்பட்டு குழந்தை உயிரிழந்ததாகக் கூறி கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
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