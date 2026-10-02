இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதியதில் 3 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு
காங்கயத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது சரக்கு வேன் மோதியதில் 3 வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
பலி
காங்கயத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது சரக்கு வேன் மோதியதில் 3 வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழந்தது.
காங்கயத்தை அடுத்துள்ள நால்ரோடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சதீஷ், கூலித் தொழிலாளி. இவரது மனைவி ரேணுகா. இவா்களுக்கு அபிவா்மா (3) உள்பட இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனா். இந்நிலையில், ரேணுகா தனது 2 குழந்தைகள், உறவினா் ஸ்ரீதேவி ஆகியோருடன் முத்தூா் பிரிவு அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்துள்ளாா்.
அப்போது, எதிரே வந்த சரக்கு வேன் வலது புறமாக திரும்பியபோது, ரேணுகாவின் வாகனம் எதிா்பாராத விதமாக அந்த வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில், அனைவரும் தூக்கி வீசப்பட்ட நிலையில், படுகாயமடைந்த அபிவா்மா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மற்ற மூவரையும் அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சைக்காக சிவன்மலையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.
இச்சம்பவம் குறித்து காங்கயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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