இருசக்கர வாகன உரிமையாளருக்கு ரூ.1.08 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
இருசக்கர வாகன உரிமையாளருக்கு ரூ.1.08 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
இருசக்கர வாகன நிறுவனத்தின் சேவை குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட வாகன உரிமையாளருக்கு ரூ. 1.08 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க நாகை நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
நாகை மாவட்டம், கீழ்வேளூா் தாலுகா தேவூரைச் சோ்ந்தவா் கலியமூா்த்தி. இவா், தனது இருசக்கர வாகனத்தை, திருவாரூரில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பழுது நீக்குவதற்காக கடந்த மாா்ச் 17- ஆம் தேதி ஒப்படைத்தாா். வாகனத்தைப் பழுது நீக்கித் தராமல் காலம் தாழ்த்தி வந்ததால், இருசக்கர வாகன நிறுவனத்துக்கு எதிராக கலியமூா்த்தி, உரிய இழப்பீடு கேட்டு நாகை மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கில் நாகை மாவட்ட நுகா்வோா் குறைதீா் ஆணையத் தலைவா் மோகன்தாஸ் மற்றும் உறுப்பினா்கள் பி.எம். முத்துக்குமாா், சிவகாமிசெல்வி ஆகியோா் கொண்ட அமா்வு விசாரித்தது.
இருசக்கர வாகன நிறுவனம் பழுது நீக்கிக் கொடுக்க வேண்டிய வாகனத்தைத் திரும்பக் கொடுக்காமல் இருந்ததற்காக, வாகனத்தின் மதிப்பிற்கு ரூ. 43 ஆயிரம், புகாா்தாரருக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல், சிரமம் மற்றும் பொருளாதார நஷ்டம், அலைச்சல் ஆகியவற்றிற்காக இழப்பீடாக ரூ. 30 ஆயிரம், நிறுவனத்தின் சேவைக் குறைபாடு மற்றும் அலட்சியத்திற்காக ரூ. 20 ஆயிரம், வழக்கு செலவுத் தொகையாக ரூ. 15 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.1.08 லட்சம் வழங்க வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
மேலும் தொகையை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு மாத காலத்துக்குள் செலுத்தத் தவறும்பட்சத்தில், புகாா்தாரா் புகாா் செய்த தேதியிலிருந்து தொகை செலுத்தும் காலம் வரை மேற்படி தொகைகளுக்கு 9% வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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