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போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்களுடன் தொடா்பு: பெண் காவலா் உள்பட இருவா் பணியிட மாற்றம்

நாகையில் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்களுடன் தொடா்பில் இருந்த பெண் காவலா் உள்பட 2 போ் செவ்வாய்க்கிழமை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

போலீஸ் - கோப்புப்படம்.

Updated On :

நாகையில் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்களுடன் தொடா்பில் இருந்த பெண் காவலா் உள்பட 2 போ் செவ்வாய்க்கிழமை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

நாகை அருகே மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடா்பாக திருப்பூண்டி அருகே சிந்தாமணி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தவெக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பூபாலன் உள்ளிட்ட 4 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

மேலும், போதைப் பொருள் கடத்தல் சம்பவத்துக்கு காா் வழங்கியதாகக் கூறப்படும் நாகை மாவட்டம், பிரதாபராமபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாருக்கு மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் நேரில் ஆஜராக அழைப்பாணை பிறப்பித்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்களுடன் தொடா்பில் இருந்ததாக கூறப்படும், வேளாங்கண்ணி டிஎஸ்பியின் காா் ஓட்டுநா் சிவா, வேளாங்கண்ணி காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த பெண் காவலா் சங்கீதா ஆகியோா் தஞ்சாவூருக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

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