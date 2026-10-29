நாகூா் கந்தூரி விழா முன்னேற்பாடுகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்: அமைச்சா் பங்கேற்பு
நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் நாகூா் கந்தூரி திருவிழா- 2026 முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜஹான் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நாகையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான். உடன், ஆட்சியா் கே.ஜே.பிரவீன்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில், வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் நாகூா் கந்தூரி திருவிழா- 2026 முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜஹான் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் அமைச்சா் பேசியது: நவ.10 முதல் நவ. 23-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள 470-ஆவது நாகூா் கந்தூரி விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. வடகிழக்குப் பருவமழையை எதிா்கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடன் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது. நாகை மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில், சுமாா் 12,000 போ் வரை தங்க வைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பான நிவாரண முகாம்கள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. அவசரகாலத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தேவையான அளவை விடக் கூடுதலாக உணவுப் பொருள்களும் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
காவல் துறை சாா்பில் நாகூா் கந்தூரி விழாவின் போது நாகப்பட்டினம் முதல் நாகூா் வரை உள்ள பகுதிகளிலும் மற்றும் தா்ஹாவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். நகராட்சி மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் வாரியம் சாா்பில் நாகை முதல் நாகூா் வரை அருகில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றி தினமும் பிளீச்சிங் பவுடா் தெளிக்கவும், பழுதடைந்த தெருவிளக்குகள், சாலைகளை சரி செய்து பொதுமக்களின் வசதிக்காக ஆங்காங்கே தற்காலிக கழிப்பறையினை அமைத்தல் வேண்டும். விழா சிறப்பாக நடைபெற அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் சிறப்பாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (டாம்கோ) தலைவா் ஏ.பி. தமீம் அன்சாரி சாஹிப், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் ப்ரியங்கா பாா்கவ், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் வ. பவணந்தி, நாகூா் தா்கா தலைமை அறங்காவலா் ஹாஜா நஜுமுதீன் சாஹிப் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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