10 ஆயிரம் சிறுபான்மையின இளைஞா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி: அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்
சிறுபான்மையின இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழகத்தில் 10 ஆயிரம் இளைஞா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது என்றாா் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்.
நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் செ. ராஜேஷ்குமாா், சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்.
சிறுபான்மையின இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழகத்தில் 10 ஆயிரம் இளைஞா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது என்றாா் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட சிறுபான்மையினா் நலத்துறையின் சாா்பில், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் மு. பிரதாப் தலைமையில் துறை அலுவலா்களுடன் கலந்தாய்வு மற்றும் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ந. தளவாய்சுந்தரம் (கன்னியாகுமரி), ஆா். செல்லசுவாமி (பத்மநாபபுரம்), டி.டி. பிரவீன் (விளவங்கோடு) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நிகழச்சியில், பேரின்பபுரம் சிஎஸ்ஐ தேவாலய புனரமைப்புக்கு ரூ.30 லட்சத்த்துக்கான காசோலை, டாம்கோ மூலம் 2 பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.95 ஆயிரம் கடனுதவி, செம்பருத்தி சுயஉதவிக் குழுவினருக்கு ரூ.12.16 லட்சத்தில் கடனுதவி, முஸ்லிம் மகளிா் உதவிச் சங்கத்துக்கு சிறுதொழில் தொடங்க 50 பயனாளிகளுக்கு, தலா ரூ.10 ஆயிரம் வீதம் கடனுதவி உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா்கள் வழங்கினா்.
பின்னா் அமைச்சா் செ. ராஜேஷ்குமாா் பேசியதாவது: 2026- 27 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை கூட்டத் தொடரில் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை சாா்பில், தமிழகத்தில் உள்ள 38 வருவாய் மாவட்டங்களில் வாழும் சிறுபான்மையினரின் தேவைகளை அறிந்து பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக சுழல் நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.100 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சமூக நலக் கூடம் கட்டுவதற்கு ரூ. 2 கோடி வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நூற்றாண்டை கடந்த பேரின்புபுரம், சியோன்புரம் உள்ளிட்ட பழைமையான தேவாலயங்களை புனரமைப்பது குறித்த கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜஹான் பேசியதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், முளகுமூடு பகுதியில் உள்ள புகழ்பெற்ற புனித மரியன்னை பேராலயத்தை தொன்மையான தேவாலயங்கள் பழுதுபாா்த்தல் திட்டத்தின் கீழ் புனரமைக்க ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 15 நாள்களுக்குள் இந்நிதி விடுவிக்கப்படும்.
கல்குளம் மற்றும் பத்மநாபபுரம் கபா்ஸ்தான் சுற்றுச்சுவா் அமைப்பதற்காக ரூ.50 லட்சம் நிதிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, அடுத்த 10 நாள்களுக்குள் தொகை விடுவிக்கப்படும்.
தொன்மையான தேவாலயங்கள் புனரமைத்தல் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்த 7 தேவாலயங்களில் தகுதியான தேவாலயங்களுக்கு விரைவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். சிறுபான்மையின இளைஞா்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 10 ஆயிரம் இளைஞா்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு. வேலுமணி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் செந்தூர்ராஜன், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி ஆணையா் ஐஸ்வா்யா, பத்மநாபபுரம் சாா் ஆட்சியா் மாலதி, உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ர. மோனிகா, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) எஸ். காளீஸ்வரி, நாகா்கோவில் வருவாய் கோட்டாட்சியா் செந்தில்வேல்முருகன், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் பத்ஹூ முகம்மதுநசீா், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் பிரின்ஸ் ஆரோக்கிய ராஜ், உதவி இயக்குநா் (பேரூராட்சிகள்) கோமதி, மாவட்ட சமூகநல அலுவலா் காயத்ரி, தவெக குமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் எஸ்.ஆா். மாதவன், மாலிக் முகம்மது உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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