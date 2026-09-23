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நாகை, காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளதையொட்டி, நாகை மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.

கோப்புப்படம்.

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வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளதையொட்டி, நாகை மற்றும் காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்றப்பட்டது.

வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி சில நாள்களுக்கு முன்பு உருவானது. இது காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக செவ்வாய்க்கிழமை வலுவடைந்தது. இதையடுத்து, நாகை துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு, மீனவா்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுவிக்கப்பட்டது.

காரைக்காலில்...

இதுபோல தொலைதூர புயல் எச்சரிக்கையை குறிக்கும் விதமாக செவ்வாய்க்கிழமை காலை காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 1-ஆம் எண் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.

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