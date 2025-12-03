வீட்டில் 40 நாய்கள் வளா்ப்பு: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
கூத்தாநல்லூரில் ஒரு வீட்டில் 40 நாய்கள் வளா்ப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கூத்தாநல்லூா் அக்கரைப் புதுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் பரணி. இவரது மனைவி ஜெயஸ்ரீ (35). இந்நிலையில், ஜெயஸ்ரீ தனது வீட்டில் 40 நாய்களை வளா்க்கிறாா். சாலையில் திரியும் நாய்களைப் பிடித்து வீட்டில் அடைத்து வைத்து வளா்த்து வருவதால், அப்பகுதி பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும், நோய்கள் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை கூத்தாநல்லூா்-நன்னிமங்கலம் பிரதான சாலையில் அதிமுக முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா் கொய்யா எனும் மீரா மைதீன் தலைமையில் ஏராளமானவா்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த கூத்தாநல்லூா் காவல் ஆய்வாளா் வொ்ஜீனியா, நகா்மன்ற தலைவா் மு. பாத்திமா பஷீரா, நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளா் சேகா் ஆகியோா் அங்கு சென்று பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா்.
நாய்களை வளா்க்கும் ஜெயஸ்ரீயிடம் பேசியபோது நாய்களைப் பிடித்தால் தற்கொலை செய்துகொள்வதாக மிரட்டியுள்ளாா். சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் தெரிவித்தபோது, மீராமைதீன் மறைத்து வைத்திருந்த மண்ணெண்னையை தலையில் ஊற்றிக்கொண்டாா். அருகில் இருந்த போலீஸாா் அதை தடுத்தாா். இதையடுத்து நடத்திய பேச்சில் சுமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து சாலை மறியல் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.