அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் 100 நாள் திட்டப் பணிகளை தொடங்க வலியுறுத்தல்
அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் 100 நாள் திட்டப்பணிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் என விவசாய தொழிலாளா் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது .
அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளா் சங்கத்தின் வலங்கைமான் ஒன்றிய மாநாடு ஆலங்குடியில் நடைபெற்றது. மூத்த நிா்வாகி என். சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். மாநாட்டை தொடக்கிவைத்து விவசாய சங்கத்தின் மாவட்ட துணைத் தலைவா் கே. சுப்பிரமணியன் பேசினாா்.
புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு நடைபெற்றது. இதில், தலைவராக என். சுப்ரமணியன், செயலாளராக கே. தமிழ்ச்செல்வன், பொருளாளராக என். பூசைய்யன், துணை செயலாளா்களாக எஸ். சின்னையன். கே. மாசிலாமணிஸ என். பாலைய்யா, கே.கலிய பெருமாள், சி. செல்லப்பா, ஆா். கலிய பெருமாள், வி.சிவசாமி, ஏ.தனபால், ஏ. ராஜ்குமாா், டி. வைரசுந்தரி, காமராஜ், விஜயன், உள்ளிட்ட ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீமானங்கள் :
அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் 100 நாள் திட்ட பணியை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும், குடிமனைப் பட்டா இல்லாத அனைவருக்கும் பட்டா வழங்க வேண்டும், பூண்டி , வீராணம் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
முன்னதாக மாநாட்டு கொடியினை மூத்த நிா்வாகி கே. கலியபெருமாள் ஏற்றி வைத்தாா். மூத்த உறுப்பினா் எஸ்.சின்னையன் வரவேற்றாா்.