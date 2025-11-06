திருவாரூர்
கூட்டுறவுத் துறை பணியாளா்களுக்கு நாளை கபடிப் போட்டி
திருவாரூரில் கூட்டுறவுத் துறை பணியாளா்களுக்கான கபடிப் போட்டி சனிக்கிழமை (நவ.8) நடைபெற உள்ளதாக, கூட்டுறவு சாா்பதிவாளரும், மேலாண்மை இயக்குநருமான த. காா்த்தீபன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சா்வதேச கூட்டுறவு ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, திருவாரூா் மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் மாவட்ட விளையாட்டுத் துறை இணைந்து, கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் உறுப்பினா்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான கபடிப் போட்டியை சனிக்கிழமை (நவ.8) காலை 8 மணிக்கு மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நடத்த உள்ளது.
இப்போட்டியில் பங்கேற்பவா்கள், தொடா்புடைய கூட்டுறவு சங்கத்திலிருந்து உறுப்பினா் என்பதற்கான சான்றை, சங்க நிா்வாகத்திடமிருந்து பெற்று வர வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.