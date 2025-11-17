திருவாரூர்
சிவாலயங்களில் காா்த்திகை சோமவார சிறப்பு வழிபாடு
நீடாமங்கலம்: நீடாமங்கலம் அருகேயுள்ள பழைய நீடாமங்கலம் மீனாட்சி சமேத சுந்தரேஸ்வரா் கோயிலில் காா்த்திகை முதல் சோம வார சிறப்பு வழிபாடு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி சுவாமி, அம்பாள் மற்றும் பரிவாரத் தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
இதேபோல நீடாமங்கலம் காசி விஸ்வநாதா் கோயில் , கோகமுகேஸ்வரா் கோயில் , பூவனூா் சதுரங்கவல்லபநாதா் கோயில், கோவில்வெண்ணி வெண்ணி கரும்பேஸ்வரா் கோயில் உள்ளிட்ட சிவாலயங்களிலும் காா்த்திகை முதல் சோமவார சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.