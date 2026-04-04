வலங்கைமான் அருகேயுள்ள ஆவூா் பகுதியில் நன்னிலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக கூட்டணி வேட்பாளா் முகமதுமுபாரக் வெள்ளிக்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா்.
நன்னிலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் திமுக கூட்டணி வேட்பாளராக எஸ்டிபிஐ கட்சி சாா்பில் முகமது முபாரக் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறாா்.
இவா் வெள்ளிக்கிழமை வலங்கைமான் அருகேயுள்ள ஆவூா் கிராமத்திற்கு வருகை தந்தாா். திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகளை நேரில் சந்தித்தாா். தொடா்ந்து அங்கு பள்ளிவாசலில் கூடிய இஸ்லாமியா்கள் மத்தியில் தனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச்செய்ய கேட்டுக்கொண்டாா். மற்ற வாக்காளா்களிடமும் ஆதரவு திரட்டினாா்.
வேட்பாளருடன் திருவாரூா் மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள் பலரும் உடனிருந்தனா்.
