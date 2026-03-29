புவனகிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் துரை.கி. சரவணன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 6:55 pm
பெயா்: துரை.கி.சரவணன் (60)
பிறந்த தேதி: 19-9-1966
கல்வி: எம்.இ.
தொழில்: விவசாயம், தொழிலதிபா்
ஊா்: கீழ ரத வீதி, சிதம்பரம்
வகித்த பதவிகள்: 1986 முதல் திமுக உறுப்பினா், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா். மாநில திமுக பொறியாளா் அணித் தலைவா், 2001 சிதம்பரம் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா், 2016 புவனகிரி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா், 2021 புவனகிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்.
குடும்பம்: மனைவி - எஸ்.சுமதி, மகன்கள் - எஸ்.கெளதம், எஸ்.கவிபிரியன்
தொடர்புடையது
