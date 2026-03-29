Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
அரியலூர்

ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் க.சொ.க. கண்ணன் விவரக் குறிப்பு...

News image
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:05 pm

Syndication

பெயா்: க.சொ.க. கண்ணன்

வயது: 48

பிறந்த தேதி: 16.06.1978

கல்வித் தகுதி: எம். காம்.,

தந்தை: கணேசன் (2 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்

தாய்: மணிமேகலை

மனைவி: மாலதி (பல் மருத்துவா்)

முகவரி: கண்டியன்கொல்லை, தா. பழூா், ஜெயங்கொண்டம்.

ஜாதி: வன்னியா்

தொழில்: விவசாயம், அரசியல்

கட்சியில் வகித்த பதவிகள்: 1996-இல் அடிப்படை உறுப்பினராக சோ்ந்து கட்சிப் பணியாற்றினாா். 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் தா.பழூா் ஒன்றியச் செயலா். 2001, 2006-இல் வாா்டுக் குழு உறுப்பினா். 2006 - 2011 வரை தா. பழூா் ஊராட்சி ஒன்றிய குழுத் தலைவா். 2021- 26 வரை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா். இந்த தோ்தலில் மீண்டும் திமுக சாா்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளாா்.

திருச்சி மேற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

திருச்சி மேற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

புவனகிரி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் துரை.கி. சரவணன்

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026