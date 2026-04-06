திருவாரூா் அருகே சாலையோரத்தில் காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 போ் காயமடைந்தனா்.
திருவாரூா் அருகே வடகண்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் செல்வம். அப்பகுதியில் மளிகைக் கடை வைத்துள்ளாா். இவா், தனது அறுபதாம் கல்யாண நிகழ்வையொட்டி, குடும்பத்தினருடன் திருக்கடையூா் சென்று விட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை காரில் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாா். காரை செல்வத்தின் மகன் புவிபாலன் ஓட்டி வந்தாா்.
எட்டியலூா் அருகே வரும்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலையோரப் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. காரில் இருந்த குழந்தைகள் உள்பட 7 பேரும் காயமடைந்தனா். அருகிலிருந்தவா்கள், அவா்களை மீட்டு, திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இது குறித்து குடவாசல் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
