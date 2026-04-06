அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் வளா்ச்சியை கொண்டு சோ்த்தவா் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் என்று மன்னாா்குடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் டி.ஆா்.பி. ராஜா தெரிவித்தாா்.
நீடாமங்கலம் ஒன்றியத்தில் அமைச்சா் டி.ஆா் .பி . ராஜா தனது தோ்தல் பிரசாரத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கினாா்.
கோவில்வெண்ணி மகா மாரியம்மன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தபின் திறந்த வாகனத்தில் நின்றபடி வாக்காளா்கள் மத்தியில் அவா் பேசுகையில்:
திரவிட மாடல் ஆட்சியில்தான் தமிழ்நாடு வளா்ச்சியடைந்துள்ளது. கடந்த காலங்களில் அதிமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. மன்னாா்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு எந்த திட்டமும் செயல்படுத்தவில்லை .
அதிமுக நேரடியாக வேட்பாளரை நிறுத்தவில்லை. தில்லிக்கு சென்று முடிவெடுத்து வேட்பாளா்களை நிறுத்தியுள்ளனா். இந்த தோ்தல் அதிமுகவிற்கும் திமுகவிற்குமான போட்டியில்லை . திமுகவிற்கும் தில்லி பாஜகவிற்குமான போா். இந்த போரில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற வேண்டும்.
அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் வளா்ச்சியை கொண்டு போய் சோ்த்தவா் மு .க. ஸ்டாலின் . மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் போது அதனை இலவசம் என்று முதல்வா் மு .க . ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை .
மகளிா் உரிமைத் தொகை என்றுதான் குறிப்பிட்டாா் . பெண்களால் தான் இந்த நாடே உயா்ந்திருக்கிறது என்றும் சொன்னவா் மு .க .ஸ்டாலின். 7-வது முறையாக திமுக ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமைய வேண்டும் என்றாா் .
முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி. ராஜமாணிக்கம் , திமுக நிா்வாகிகள் தலையாமங்கலம் பாலு , சு. ஞானசேகரன் , ராணி சேகா், முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் சோம . செந்தமிழ்ச்செல்வன், மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் என். அசோகன் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனா் .
தொடா்ந்து குச்சிப்பாளையம் ,கோவில்வெண்ணி வடக்குத்தெரு , மணலூா் , அம்பேத்கா் தெரு , நகா் ,சித்தமல்லி , ஆதனூா் , பரப்பனாமேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளிலும் அமைச்சா் டி.ஆா் .பி .ராஜா கொளுத்தும் வெயிலையும் பாராது வாக்குசேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டாா் .
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை