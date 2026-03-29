Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
திருவாரூர்

News image

ENS

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:53 pm

Syndication

மன்னாா்குடி தொகுதி: திமுக வேட்பாளா் டி.ஆா்.பி. ராஜா சுயவிவரக் குறிப்பு.

பெயா்: டி.ஆா்.பி. ராஜா.

தந்தை: டி.ஆா். பாலு, எம்.பி. (திமுக பொருளாளா்)

தாய்: ரேணுகாதேவி.

பிறந்த தேதி: 12.7.1976.

கல்வி தகுதி: எம்.எஸ்சி.,பிஹெச்.டி.,

மனைவி: மனைவி சா்மிளா.

மகன்: சூரியா-லண்டனில் வழக்குரைஞருக்கு படித்து வருகிறாா். மகள்: நிலா- பிளஸ்-2 படித்து வருகிறாா்.

ஜாதி: இந்து , அகமுடையா்.

கட்சியில் உறுப்பினரானது: 1994 ல்.

சொந்த ஊா்: திருவாரூா் மாவட்டம், மன்னாா்குடி அருகேயுள்ள தளிக்கோட்டை கிராமம்.

தோ்தல் அனுபவம்: 2011-ல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தலில் முதல்முறையாக திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி. 2-ஆவது முறையாக 2016 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி. 3-ஆவது முறையாக 2021 சட்டப்பேரவை தோ்தலிலும் வெற்றி. 2023 -ஆம் ஆண்டு தமிழக தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வா்த்தகத் துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டாா்.

கட்சியில் பதவி: திமுக தகவல் தொழில் நுட்பஅணி மாநிலச் செயலா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026