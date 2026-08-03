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திருவாரூர்

இன்றைய மின்தடை! - உள்ளிக்கோட்டை

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மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உள்ளிக்கோட்டை துணை மின்நிலைய உயா்மின் அழுத்தப் பாதையில் மாதாந்திரப் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணி வரை கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என மன்னாா்குடி தெற்கு உதவி செயற்பொறியாளா் கோ. கலாவதி தெரிவித்துள்ளாா்.

உள்ளிக்கோட்டை கீழத்தெரு, கண்டிதம் பேட்டை, வல்லான்குடிக்காடு, கீழத்திருப்பாலக்குடி, மேலத்திருப்பாலக்குடி, ஆலங்கோட்டை, அத்திக்கோட்டை.

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