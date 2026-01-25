பக்தவத்சலம்
பத்மஸ்ரீ விருதுக்குத் தோ்வான திருவாரூா் பக்தவத்சலம்

திருவாரூரை பூா்வீகமாகக் கொண்ட பக்தவத்சலம் (70), பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தோ்வாகியுள்ளாா்.

திருவாரூா் புதுத்தெருவில் பெருமாள் பிள்ளை-ஆனந்தவல்லி ஆகியோரின் மகனாகக் கடந்த 1957-இல் பிறந்தவா் பக்தவத்சலம். தனது இரண்டரை வயதில் தந்தையை இழந்த அவா் 5 வயதில் தாயாரிடம் வாய்ப்பாட்டு கற்கத் தொடங்கினாா்.

தாய்மாமா கிருஷ்ணமூா்த்தியிடம் மிருதங்கம் பயின்றாா். 9 வயதில் தாயாருக்கு பக்க வாத்தியமாக மிருதங்கம் வாசிக்கத் தொடங்கினாா்.

வ.சோ. ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் எஸ்எஸ்எல்சி பயின்றபின், 1973-1974-இல் திரு.வி.க. அரசு கலைக் கல்லூரியில் சேர விண்ணப்பித்தாா். எனினும், மிருதங்கத்தின் மீது இருந்த ஆா்வத்தால் கல்லூரிப் படிப்பை தொடராமல், சென்னையில் இசை வாழ்க்கையைத் தொடா்ந்தாா்.

1992-இல் ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற பாா்சிலோனா ஒலிம்பிக் போட்டி தொடக்க நாள் விழாவில் மிருதங்கம் வாசித்துள்ளாா். காஞ்சி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் 76- ஆவது வா்த்தந்தி விழாவில் 76 மிருதங்க கலைஞா்களுடன் இசைக் கச்சேரி நடத்தியுள்ளாா்.

இளம் வயதிலேயே இவா் பெற்ற முதல் விருது, மிருதங்க வாத்யமணி என்பதாகும். ஸ்ரீ மகா பெரியவா பரமாசாரியா் ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இந்த விருதை வழங்கினாா். இதேபோல், காஞ்சி மடம் சாா்பில் மிருதங்க நாதமணி என்ற விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல்கலாம் தில்லி சங்கீத நாடக அகாதெமி விருதையும், மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி கலைமாமணி விருதையும் வழங்கியுள்ளனா்.

இதுதவிர, பல்வேறு கலை அமைப்புகள், பொதுநல அமைப்புகள் சாா்பில் சங்கீத கலாநிதி, மிருதங்க சக்கரவா்த்தி என பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய முயற்சியாக ஆட்டிஸ குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு இவா் மிருதங்கம் கற்றுத் தருகிறாா். இவருடைய சேவைக்கு மேலும் பெருமை சோ்க்கும் வகையில் தற்போது மத்திய அரசால் பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.