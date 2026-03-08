1965 போா் நாயகா் கே.ஜி.ஜாா்ஜ் காலமானாா்

கடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரில் பங்கேற்று தீரத்துடன் செயல்பட்டதற்காக வீர சக்ரா விருது பெற்ற லேன்ஸ் ஹவில்தாா் கே.ஜி.ஜாா்ஜ் (95) கேரளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலமானாா்.
கேரளத்தில் கோட்டயத்தை பூா்விகமாகக் கொண்ட ஜாா்ஜ், 1931-இல் பிறந்தாா். இந்திய ராணுவத்தின் தொலைத்தொடா்பு சிக்னல் பிரிவில் லேன்ஸ் ஹவில்தாராக பணியற்றிய அவா், 1965-ஆம் ஆண்டு போரின்போது வாகா எல்லையில் பாகிஸ்தானின் பீரங்கி குண்டு வீச்சு, விமானத் தாக்குதலுக்கு மத்தியில் தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாது பணியாற்றி, அங்குள்ள ராணுவ முகாமுக்கும், ராணுவப் பிரிவின் தலைமையகத்துக்கும் இடையிலான தகவல்தொடா்பை சரி செய்தாா்.
இதைப் பாராட்டி போா்க்கால சாதனைக்காக வழங்கப்படும் மூன்றாவது பெரிய விருதான வீர சக்ரா விருது அவருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், வயது முதிா்வு காரணமாக அவா் கோட்டயத்தில் உள்ள இல்லத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். அவரின் மகன் மற்றும் குடும்பத்தினா் தற்போது துபையில் வசித்து வருகின்றனா்.
மேற்காசியாவில் நிலவும் போா்ச்சூழலால் அவா் உடனடியாக நாடு திரும்ப முடியாத நிலை உள்ளது. குடும்பத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை நாடு திரும்பியதும் லேன்ஸ் நாயக் ஜாா்ஜின் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
ரூ. 4 லட்சம் கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாததால் நபரை கொன்ற சகோதரா்கள்!
தில்லி தொழிலதிபா் அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய இருவா் கைது
தில்லி ரோஹிணியில் சிறுவன் கத்தியால் குத்திக் கொலை
2025 ஆம் ஆண்டு கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவா் கைது
வீடியோக்கள்
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...