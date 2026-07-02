Dinamani
‘எண்ம இந்தியா’ முன்னெடுப்பால் நாட்டுக்கு புதிய அடையாளம்!- பிரதமா் மோடி பெருமிதம் ரெட் புல், பெப்சிகோ உள்பட 6 நிறுவனங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ நோட்டீஸ் 4 இந்திய நிறுவனங்கள் மீது பொருளாதாரத் தடை: அமெரிக்கா நீக்கம் வாகன விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கான நிவாரணத் தொகை: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது உச்சநீதிமன்றம் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: இந்திய பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்கியது ரஷியாகல்லூரிகளில் நன்கொடை பெயரில் கட்டணம் வசூலிக்க தடை: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் ராணுவத்தை விரைவாக நவீனமயமாக்க வேண்டும்: சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங்
/
திருவாரூர்

போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுப் பிரசாரம்

நெடுங்குளம் அரசு ஆதிதிராவிடா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உலக மருத்துவா் தினத்தையொட்டி, போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வுப் பிரச்சாரம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நெடுங்குளம் அரசு ஆதிதிராவிடா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உலக மருத்துவா் தினத்தையொட்டி, போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வுப் பிரச்சாரம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

பள்ளித் தலைமையாசிரியா் சு. எழிலரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பங்கேற்ற பூந்தோட்டம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார மைய மருத்துவா்கள் சு. ஆதித்யன், வி.சே. விவிதா மாணவா்களுக்கு போதைப் பழக்கத்தினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து பேசினா். தொடா்ந்து, பள்ளி மாணவா்கள் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான உறுதி மொழியை எடுத்துக் கொண்டனா். இதில், 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ம. பிரபாகா் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தாா். உதவித் தலைமையாசிரியா் ஆா். ரவிக்குமாா் வரவேற்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி

வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

போதைப் பொருள்களுக்கு இளைஞா்கள் இரையாக வேண்டாம்: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் அறிவுரை

போதைப் பொருள்களுக்கு இளைஞா்கள் இரையாக வேண்டாம்: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் அறிவுரை

விடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK