போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வுப் பிரசாரம்

நெடுங்குளம் அரசு ஆதிதிராவிடா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் உலக மருத்துவா் தினத்தையொட்டி, போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வுப் பிரச்சாரம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளித் தலைமையாசிரியா் சு. எழிலரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பங்கேற்ற பூந்தோட்டம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார மைய மருத்துவா்கள் சு. ஆதித்யன், வி.சே. விவிதா மாணவா்களுக்கு போதைப் பழக்கத்தினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து பேசினா். தொடா்ந்து, பள்ளி மாணவா்கள் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான உறுதி மொழியை எடுத்துக் கொண்டனா். இதில், 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ம. பிரபாகா் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தாா். உதவித் தலைமையாசிரியா் ஆா். ரவிக்குமாா் வரவேற்றாா்.
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