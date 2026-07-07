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திருவாரூர்

இன்றைய மின்தடை! - உள்ளிக்கோட்டை

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மின்தடை

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உள்ளிக்கோட்டடை துணை மின்நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் கோ. கலாவதி தெரிவித்துள்ளாா்.

உள்ளிக்கோட்டை, கீழதளிக்கோட்டை, மகாதேவப்பட்டணம், பரவாக்கோட்டை, கண்டிதம்பேட்டை, மேலத்திருப்பாலக்குடி, ஆலங்கோட்டை, கூப்பாசிக்கோட்டை, பைங்காநாடு,துளசேந்திரபுரம், கண்ணாரப்பேட்டை, வல்லான்குடிக்காடு, இடையா்நத்தம், ஆலங்கோட்டை மற்றும் சுற்றிவுள்ள பகுதிகள்.

நாளைய மின்தடை

நீடாமங்கலம்: நீடாமங்கலம் துணைமின் நிலைய மின்பாதையில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் புதன்கிழமை (ஜூலை 8) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதனால், நீடாமங்கலம், சித்தமல்லி, அனுமந்தபுரம்,ரிஷியூா், ஒளிமதி, பச்சக்குளம், பெரம்பூா், கானூா், பருத்திக்கோட்டை, சா்வமான்யம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் பிரபு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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