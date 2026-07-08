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திருவாரூர்

2 ஆயிரம் டன் நெல் அரவைக்கு அனுப்பிவைப்பு

2 ஆயிரம் டன் நெல் அரவைக்கு அனுப்பிவைப்பு

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நெல் அரவைக்கு அனுப்பிவைப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:43 am IST

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மன்னாா்குடி வட்ட த்தில் உள்ள அரசு நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 2 ஆயிரம் டன் பொதுரக நெல் 160 லாரிகளில் நீடாமங்கலம் ரயில் நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டுவரப்பட்டு சரக்கு ரயில் மூலம் அரவைக்கு தா்மபுரிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.

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