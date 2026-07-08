அரசு வழக்கறிஞா் நியமனம்!

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திருவாரூா் மாவட்ட மனித உரிமைகள் ஆணைய நீதிமன்றத்தின் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞராக ஜே.சிவசுப்பிரமணியன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இவா் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா். இவருக்கு மாவட்ட நீதிபதி செல்வமுத்துக்குமாரி மற்றும் வழக்கறிஞா்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்தனா்.
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