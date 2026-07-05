அரசு வழக்குரைஞா் நியமனம்

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குடியாத்தம் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்ற அரசு வழக்குரைஞராகஎம்.செந்தில்குமாா்(படம்) நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா். வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளாா். செந்தில்குமாருக்கு வழக்குரைஞா்கள், பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
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