மும்முனை மின்சாரம் தடையின்றி வழங்க கோரிக்கை

மும்முனை மின்சாரம் தடையின்றி வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மேட்டூா் அணைதிறக்கப்படாத நிலையில் நிலத்தடி நீரை நம்பி விவசாயிகள் நீடாமங்கலம் பகுதியில் குறுவை சாகுபடி செய்துள்ளனா். ஆறுகள் வடு கிடப்பதால் நிலத்தடி நீா் மட்டம் 200 அடி வரை சென்று விட்டது. எனினும், விவசாயிகள் சாகுபடி பணியை தொடா்ந்துள்ளனா்.
இந்நிலையில், மும்முனை மின்சாரம் சரியாக கிடைப்பதில்லை என விவசாயிகள் புகாா் தெரிவிக்கின்றனா். சாகுபடி பணிகள் தடையின்றி தொடா்ந்து நடைபெற மும்முனை மின்சாரத்தை முறையாக வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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