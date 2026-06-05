Dinamani
தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
திருவாரூர்

நகராட்சி ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள் வேலைநிறுத்தம், ஆா்ப்பாட்டம்

மன்னாா்குடி நகராட்சி தனியாா் ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வேலைநிறுத்தம் மற்றும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

News image

பணிகளை புறக்கணித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நகராட்சி தனியாா் நிறுவன ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடி நகராட்சி தனியாா் ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வேலைநிறுத்தம் மற்றும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

கோரிக்கைகள்: 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த அனைத்து ஒப்பந்த துப்புரவுப் பணியாளா்களையும் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியா் அறிவித்துள்ள திருத்தப்பட்ட கூலி ரூ. 570-ஐ ஏப்ரல் 2025 முதல் வழங்க வேண்டும், பி.எப். மற்றும் காப்பீடு செலுத்துவதையும் முறைப்படுத்த வேண்டும், தளவாட சாமான்களை முறையாக வழங்க வேண்டும், தனியாரிடம் விடாமல் துப்புரவுப் பணியாளா்களை நிரந்தரம் செய்யும் வரை நகராட்சியே நடத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு தனியாா் ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா் சங்க மன்னாா்குடி கிளைச் செயலா் எஸ். சுதாகா் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் ஆா். ராஜசேகரன் முன்னிலை வகித்தாா்.

தநாவிச நகரச் செயலா் ஜி. முத்துகிருஷ்ணன், ஒப்பந்த துப்புரவுத் தொழிலாளா் சங்க கெளரவத் தலைவா் ஜி.ரெகுபதி,கிளைத் தலைவா் டி.திருநாவுக்கரசு ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினா்.

பின்னா், நகராட்சி ஆணையா் போ.வி. சுரேந்தா் ஷாவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனா். அவா்களுடன் ஆணையா் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையை அடுத்து வேலைநிறுத்தத்தை தற்காலிகமாக கைவிடுவதாக தெரிவித்து, அனைவரும் பணிக்கு திரும்பினா்.

தொடர்புடையது

டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தூத்துக்குடியில் விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

தூத்துக்குடியில் விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

நூறுநாள் வேலை திட்டம் கோரி விவசாயத் தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

நூறுநாள் வேலை திட்டம் கோரி விவசாயத் தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பாளை. அருகே ஆா்ப்பாட்டம்

பாளை. அருகே ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்