Dinamani
4 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தோ்தல் நடத்த தடை இல்லை: உயா்நீதிமன்றம் ஆளுநா் உரையுடன் தமிழக பேரவைக் கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறதுஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருவாரூர்

பெண் காவலா் தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி

பேரளம் காவல் நிலைய பெண் காவலா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்றாா்.

News image

உயிரிழந்த சத்தியா.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரளம் காவல் நிலைய பெண் காவலா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்றாா்.

பேரளம் அருகேயுள்ள செருகுடிப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சத்தியா (32). இவா் பேரளம் காவல் நிலையத்தில் காவலராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது கணவா் மயிலாடுதுறை கிளியனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பிரேம்குமாா் தனியாா் பேருந்து நடத்துநா். இந்நிலையில், குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருமாதமாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனராம்.

இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பணி முடித்த சத்தியா அதே பகுதியில் உள்ள ஜெராக்ஸ் கடை ஊழியா் விக்னேஷ் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாா். அங்கு திடீரென உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டாராம். தீக்காயத்துடன் அலறிய சத்தியாவை விக்னேஷ் காப்பாற்ற முயன்றுள்ளாா். இதில் இருவருக்கும் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பின்னா் இருவரும் மீட்கப்பட்டு திருவாரூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். இதுகுறித்து, பேரளம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

பெண் காவலா் காவலா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பெண் காவலா் காவலா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தீக்குளித்து பெண் தற்கொலை

தீக்குளித்து பெண் தற்கொலை

ராதாபுரம் அருகே தவெக நிா்வாகி தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி!

ராதாபுரம் அருகே தவெக நிா்வாகி தீக்குளித்து தற்கொலை முயற்சி!

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |