அரசு, தனியாா் பேருந்துகள் மோதல்; 30 போ் காயம்

வலங்கைமான் அருகே அரசுப் பேருந்தும், தனியாா் பேருந்தும் நேருக்கு நோ் மோதிக்கொண்டதில் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் படுகாயமடைந்தனா்.
வலங்கைமான் அருகேயுள்ள அன்னுக்குடி ஊராட்சி உத்தாணி பகுதியில் கும்பகோணம் நோக்கி அரசுப் பேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தது. இப்பேருந்தை மயிலாடுதுறை மாவட்டம் காஞ்சிவாய் பகுதியைச் சோ்ந்த முனுசாமி மகன் பூமிநாதன் ஓட்டி வந்தாா்.
எதிா் திசையில், கும்பகோணத்தில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு தனியாா் பேருந்து வந்துகொண்டிருந்தது. தஞ்சாவூா் மாதா கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த பிச்சை மகன் சஞ்சய்குமாா் இப்பேருந்தை ஓட்டிச் சென்றாா்.
இரண்டு பேருந்துகளும், வலங்கைமானை அடுத்த உத்தானி அருகே எதிரெதிரே வந்தபோது சாலை வளைவில் எதிா்பாராத விதமாக நேருக்குநோ் மோதிக்கொண்டன.
இந்த விபத்தில் இரண்டு பேருந்துகளிலும் பயணித்தவா்களில் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் படுகாயமடைந்தனா். அவா்கள் உடனடியாக கும்பகோணம், பாபநாசம் மற்றும் தஞ்சாவூா் மருத்துவமனைகளுக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
இந்த விபத்தால் கும்பகோணம்-பாபநாசம் சாலையில் சுமாா் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. வலங்கைமான் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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