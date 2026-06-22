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திருவாரூர்

தமிழக முதல்வா் விஜய் பிறந்த நாள் விழா

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முதல்வா் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் விழா திங்கள்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

மன்னாா்குடி ராஜகோபாலசுவாமி கோயில் முதல்வா் பெயரில் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. பின்னா், கோயில் யானை செங்கமலத்துக்கு தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலா் எம். ராஜராஜன் உள்ளிட்ட கட்சியினா் உணவு வழங்கினா். 7-ஆவது வாா்டில் சூட்டுக்கோல் ராமலிங்கசுவாமி சித்தா் பீட்டத்தில் முதல்வா் பெயரில் சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது. மன்னாா்குடி தெற்கு ஒன்றியம் சாா்பில் மேலநத்ததில் தவெக கிளை அலுவகம் திறக்கப்பட்டது.

உள்ளிக்கோடையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்டப் பொருளாளா் மணிபாலன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் சோழன் தலைமை வகித்தனா். மருத்துவா் அணி நிா்வாகி சந்திரகுமாா், அரசு மேல்நிலைபள்ளி, ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மாணவா்கள் 1,200 பேருக்கு நோட்டுகள், எழுதுப் பொருள்கள்,தோ்வு அட்டை, அளவுகோல் ஆகியவற்றை வழங்கினாா்.

நன்னிலம்: கோயில்திருமாளம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தவெக நன்னிலம் ஒன்றியச் செயலாளா் கி. கலையரசன், நன்னிலம் ஒன்றியத் துணைச் செயலாளா் பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். இதில், மாணவா்களுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

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