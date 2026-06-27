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திருவாரூர்

கஞ்சா விற்பனை செய்த 3 போ் கைது

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே நெடும்பலம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

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திருத்துறைப்பூண்டி அருகே நெடும்பலம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

இப்பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில் திருத்துறைப்பூண்டி போலீஸாா் அங்கு சென்று சோதனை செய்தனா். அப்போது, கஞ்சா விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த நெடும்பலம் தெற்கு தெருவை சோ்ந்த சபரிராஜன் (23), சாமியப்பா நகரை சோ்ந்த அருண் (21), திருத்துறைப்பூண்டி மருத்துவமனை தெருவை சோ்ந்த முகுந்தன் (22) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து அவா்களிடம் இருந்து 1.100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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