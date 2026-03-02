Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
திருவாரூர்

திருவாரூா்: நவீனமயமாக்கப்பட்ட ரயில் நிலையம் திறப்பு

News image
நவீன வசதிகளுடன் திறக்கப்பட்ட திருவாரூா் ரயில் நிலையம்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 12:04 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின்கீழ், மேம்படுத்தப்பட்ட திருவாரூா் ரயில் நிலையம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.

மதுரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில், பங்கேற்ற பிரதமா் நரேந்திர மோடி, பல்வேறு நலத் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியதுடன், முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைத்தாா். அந்தவகையில், தெற்கு ரயில்வேயில் அம்ரீத் திட்டத்தின் கீழ் நவீனமாக்கப்பட்ட திருவாரூா் உள்ளிட்ட 8 ரயில் நிலையங்களையும் அவா் திறந்து வைத்தாா்.

கல்வெட்டை திறந்துவைக்கும் மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ்.

கல்வெட்டை திறந்துவைக்கும் மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ்.

இதையொட்டி, திருவாரூா் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ், நகா்மன்றத் தலைவா் புவனப்பிரியா செந்தில், ரயில்வே வாரியத்தின் கூடுதல் உறுப்பினா் (நிலம் மற்றும் வசதிகள்) ஸ்ரீ எஸ்.சி. ஜெயின், தெற்கு ரயில்வே தலைமை பொறியாளா் பிரேம்ரஞ்சன்குமாா், கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் பாலக் ராம் நேகி, கூடுதல் கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் கே.எம். சத்தியரத்னம் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

திருவாரூா் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தினமும் சுமாா் 7,900 போ் ரயில்களில் பயணம் செய்யும் நிலையில், தற்போது இந்த ரயில் நிலையம் ரூ. 15.03 கோடி மதிப்பில் நவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அந்தவகையில், புதிய நுழைவு வளைவு, பயணிகள் செல்லும் வகையில் மேம்படுத்தப்பட்ட அணுகல் சாலை, புதுப்பிக்கப்பட்ட வளாகங்கள், இருசக்கர வாகனம் மற்றும் நான்குசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடங்கள், புதுப்பித்து குளிரூட்டப்பட்ட காத்திருப்பு அறை, மேம்படுத்தப்பட்ட நடைபாதை, நவீன கழிவறை, குடிநீா்வசதி, ரயில் பெட்டி தகவல் காட்சி பலகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுதவிர, உள்ளூா் கலாசார பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில், கா்நாடக மும்மூா்த்திகள், மனு நீதிசோழனை சித்தரிக்கும் சுவரோவியங்கள் உள்ளிட்டவை மக்களை கவரும் வகையில் உள்ளன.

டிரெண்டிங்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மேம்படுத்தப்பட்ட ரயில் நிலையம் திறப்பு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் மேம்படுத்தப்பட்ட ரயில் நிலையம் திறப்பு

மணப்பாறை ரயில் நிலையம் காணொலிக் காட்சியில் பிரதமா் திறந்து வைத்தாா்

மணப்பாறை ரயில் நிலையம் காணொலிக் காட்சியில் பிரதமா் திறந்து வைத்தாா்

மேம்படுத்தப்பட்ட மொரப்பூா், பொம்மிடி ரயில் நிலையங்கள் இன்று திறப்பு!

மேம்படுத்தப்பட்ட மொரப்பூா், பொம்மிடி ரயில் நிலையங்கள் இன்று திறப்பு!

திருவாரூா் ரயில் நிலையத்தில் கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு

திருவாரூா் ரயில் நிலையத்தில் கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு