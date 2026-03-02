Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
திருவாரூர்

வலங்கைமானில் பயணிகள் நிழலகம் திறப்பு

வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன் கோயில் பக்தா்களின் நலன் கருதி கட்டப்பட்ட பயணியா் நிழலகத்தை திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தாா்

News image
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:47 pm

Syndication

நீடாமங்கலம்: வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன் கோயில் பக்தா்களின் நலன் கருதி கட்டப்பட்ட பயணியா் நிழலகத்தை திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தாா் முன்னாள் அமைச்சா் ஆா் .காமராஜ்.

உலகப் புகழ்பெற்ற பாடை காவடி திருவிழா காணும் வலங்கைமான் மகா மாரியம்மன் திருக்கோயில் பக்தா்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் பயன் தரும் விதமாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து முன்னாள் உணவுத்துறை அமைச்சரும் நன்னிலம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஆா்.காமராஜ் ரூ.40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பயணியா் நிழலகம் அமைத்துக் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டது.

இதன் திறப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. பயணியா் நிழலகத்தை நன்னிலம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.காமராஜ் திறந்து வைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் ஒன்றியச் செயலாளா்கள் சங்கா், இளவரசன், நகரச் செயலாளா் குணசேகரன், முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவா் ஜெயபால் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

வலங்கைமான் புறவழிச்சாலை பணி தொடக்கம்

வலங்கைமான் புறவழிச்சாலை பணி தொடக்கம்

அதிமுக பொதுக் கூட்டம்

அதிமுக பொதுக் கூட்டம்

வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேக 6-ம் ஆண்டு நிறைவு விழா

வலங்கைமான் மகாமாரியம்மன் கோயிலில் கும்பாபிஷேக 6-ம் ஆண்டு நிறைவு விழா

இலைவண்ண அட்டை பயன்பாடு: விவசாயிகளுக்கு, கல்லூரி மாணவா்கள் விளக்கம்

இலைவண்ண அட்டை பயன்பாடு: விவசாயிகளுக்கு, கல்லூரி மாணவா்கள் விளக்கம்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

34 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு