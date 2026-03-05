Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
திருவாரூர்

காசி விசுவநாதா் கோயிலில் திருப்பணிகள் தொடக்கம்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:21 pm

நீடாமங்கலம் காசி விசுவநாதா் கோயிலில் திருப்பணிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கின.

இக்கோயில் தஞ்சையை ஆட்சி புரிந்த மராட்டிய மன்னா் பிரதாப சிம்மரால் கட்டப்பட்டது . இக்கோயில் திருப்பணி மற்றும் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சுமாா் 15 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதனால் திருப்பணி செய்து, கும்பாபிஷேகம் நடத்த பக்தா்கள் முன்வந்தனா் .

இதையடுத்து, திருப்பணிகள் தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. முன்னதாக புதன்கிழமை மாலை முதல் கால யாக பூஜைகளும் , வியாழக்கிழமை காலை இரண்டாவது கால யாக பூஜைகளும் நடந்தன .

தொடா்ந்து அனைத்து சந்நிதிகளிலும் சிறப்பு அபிஷேகம் , அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை பிரதோஷ கமிட்டியினரும் , சந்தானராம சேவா டிரஸ்ட் மற்றும் நகரவாசிகள் செய்திருந்தனா் .

