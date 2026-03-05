காசி விசுவநாதா் கோயிலில் திருப்பணிகள் தொடக்கம்

நீடாமங்கலம் காசி விசுவநாதா் கோயிலில் திருப்பணிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கின.
இக்கோயில் தஞ்சையை ஆட்சி புரிந்த மராட்டிய மன்னா் பிரதாப சிம்மரால் கட்டப்பட்டது . இக்கோயில் திருப்பணி மற்றும் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சுமாா் 15 ஆண்டுகள் ஆகிறது. அதனால் திருப்பணி செய்து, கும்பாபிஷேகம் நடத்த பக்தா்கள் முன்வந்தனா் .
இதையடுத்து, திருப்பணிகள் தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. முன்னதாக புதன்கிழமை மாலை முதல் கால யாக பூஜைகளும் , வியாழக்கிழமை காலை இரண்டாவது கால யாக பூஜைகளும் நடந்தன .
தொடா்ந்து அனைத்து சந்நிதிகளிலும் சிறப்பு அபிஷேகம் , அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை பிரதோஷ கமிட்டியினரும் , சந்தானராம சேவா டிரஸ்ட் மற்றும் நகரவாசிகள் செய்திருந்தனா் .
டிரெண்டிங்
தென்காசி காசி விஸ்வநாதா் கோயில் தேரோட்டம்
கூழமந்தல் பேசும்பெருமாள் கோயிலில் மகா சம்ப்ரோஷணம்
குடந்தை காசி விசுவநாதா் சுவாமி கோயில் தேரின் வெள்ளோட்டம்
கும்பகோணம் காசி விசுவநாதா் கோயில் தேரடி வீதியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...