வழிப்பறி: இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

திருவாரூா் அருகே வழிப்பறி வழக்கில் இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தலைமை நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம், செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கியது.
திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பகுதியில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டதாக, காட்டூா், காலனி தெருவைச் சோ்ந்த முருகையன் மகன் அருண்குமாா், காட்டூா் ஜீவா தெருவைச் சோ்ந்த தெட்சிணாமூா்ததி மகன் செல்வம் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனா்.
இதுகுறித்த வழக்கு விசாரணை, திருவாரூா் தலைமை நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதனிடையே, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி விசாரணையில், அருண்குமாா் மற்றும் செல்வம் இருவருக்கும் தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ. 5,000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி ஆா். லதா தீா்ப்பு வழங்கினாா்.
டிரெண்டிங்
லஞ்சம்: நில அளவையருக்கு 4 ஆண்டு சிறை
ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியரை வெட்டிய லாரி ஓட்டுநருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
பண மோசடி வழக்கு: 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
தொழிலாளியை கத்தியால் குத்திய வழக்கு: இருவருக்கு தலா 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...