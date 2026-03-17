முள்ளாச்சி மாரியம்மன் கோயில் தீமிதி உற்சவம்

திருத்துறைப்பூண்டி: திருத்துறைப்பூண்டி ஸ்ரீ முள்ளாட்சி மாரியம்மன் கோயிலில் பங்குனி பெருந் திருவிழாவையொட்டி, தீமிதி உற்சவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் பங்குனி பெருந்திருவிழா மாா்ச் 1-ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து, தினமும் சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது.
பிரதான நிகழ்ச்சியான தீமிதி உற்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பால்குடம் எடுத்து வந்தனா். தொடா்ந்து, அம்மனுக்கு பால் அபிஷேகம் மற்றும் மாவிளக்கு போடுதல், பாடைக் காவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு நோ்த்திக்கடன்களை செலுத்தி வழிபட்டனா்.
தொடா்ந்து, மாலையில் கோயில் எதிரே அமைக்கப்பட்டிருந்த தீக்குண்டத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் தீமிதித்து நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா்.
ஏற்பாடுகளை திருவாரூா் மாவட்ட இந்துசமய அறநிலையத் துறை இணை ஆணையா் செந்தில்குமாா், திருவாரூா் மாவட்ட உதவி ஆணையா் வீரபாண்டியன், கோயில் செயல் அலுவலா் எம். முருகையன், ஆய்வாளா் ராஜேந்திர பிரசன்னா உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.
கொடைக்கானல் சின்ன மாரியம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு
பவானி செல்லியாண்டியம்மன் கோயில் திருவிழா
கொங்கணாபுரம் மகா மாரியம்மன் ஆலய குடமுழுக்கு
ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றம்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...