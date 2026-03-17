நீடாமங்கலம்: 26 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை!

நீடாமங்கலம் வட்டத்தில் 26 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றை உளவுப் பிரிவு போலீஸாா் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனா்.

நீடாமங்கலம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:40 pm

நீடாமங்கலம் வட்டத்தில் மன்னாா்குடி மற்றும் திருவாரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு உள்பட பகுதிகள் உள்ளன. இங்குள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் பதற்றமானவை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, மன்னாா்குடி தொகுதிக்குள்பட்ட கோவில்வெண்ணி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி, நீடாமங்கலம் இலக்குமி விலாச நடுநிலைப் பள்ளி, நீடாமங்கலம் பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி, பூவனுா் பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப்பள்ளி, பூவனுா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி, எடக்கீழையூா் பஞ்சாயத்து யூனியன் துவக்கப் பள்ளி, ராயபுரம் மேல்நிலைப் பள்ளி, புதுத்தேவங்குடி பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் அமைக்கப்படும் 16 வாக்குப் பதிவு மையங்கள் பதற்றமானவை என தெரியவந்துள்ளது.

இதேபோல், திருவாரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கொரடாச்சேரி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, வெண்ணவாசல் பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப் பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் இயங்கும் 10 வாக்குப்பதிவு மையங்களும் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகள், உளவுப்பிரிவு போலீஸாரின் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளன.

என்எம்எம்எஸ் தோ்வு: தேவண்ணகவுண்டனூா் அரசுப் பள்ளி மாணவி தோ்வு

என்எம்எம்எஸ் தோ்வு: தேவண்ணகவுண்டனூா் அரசுப் பள்ளி மாணவி தோ்வு

நாகை: 53 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றமானவை ஆட்சியா் தகவல்

நாகை: 53 வாக்குச் சாவடிகள் பதற்றமானவை ஆட்சியா் தகவல்

பாா்வைத்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பாா்வைத்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

திருப்பூரில் 10-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் கொண்ட வாக்குப் பதிவு மையங்களில் ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்பூரில் 10-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகள் கொண்ட வாக்குப் பதிவு மையங்களில் ஆட்சியா் ஆய்வு

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு