திருவாரூா் அருகேயுள்ள தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகத்தில் யுசிஜி நெட் தோ்வுக்கான இரண்டு நாள் சிறப்பு கருத்தரங்கம் செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கருத்தரங்கை துணைவேந்தா் பேராசிரியா் மு. கிருஷ்ணன் தொடங்கிவைத்து பேசியது:
இப்பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள 28 துறைகளைச் சோ்ந்த மாணவா்களுக்கும் யுஜிசி மற்றும் சிஎஸ்ஐஆா் நெட் தோ்வுகளுக்காக தொடா்ந்து சிறப்பு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
மாணவா்கள் தோ்வுகளில் தோ்ச்சி பெறுவதுடன் நிறுத்திக் கொள்ளாமல், ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தரமான ஆய்வுக் கட்டுரைகளைச் சமா்ப்பித்து பிஎச்டி பட்டம் பெற்று, சமூகத்திற்கு பயனுள்ள ஆய்வு முடிவுகளை தெரிவிக்க வேண்டும்.
நெட் தோ்வில் வெற்றி பெறும் மாணவா்களுக்கு பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் ரூ. 5,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுப் பணிகளுக்காக யுபிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுகளை மாணவா்கள் எதிா்கொள்ளும் வகையில், டாக்டா் அம்பேத்கா் மையத்தின் சாா்பில் பிரத்யேக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 50-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பல்வேறு அரசுப் பணிகளில் சோ்ந்துள்ளனா் என்றாா்.
பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் பேராசிரியா் திருமுருகன் முன்னிலை வகித்து பேசும்போது, ‘தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் இத்தகைய பிரத்யேக பயிற்சிகளை மாணவா்கள் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டால் போட்டி தோ்வுகளில் மிக எளிதாக வெற்றி பெற முடியும்’ என்றாா்.
இக்கருதரங்கத்தில் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழக முனைவா் அருள்முருகன், அழகப்பா பல்கலைக்கழக முனைவா் எஸ். கோபால்சாமி, மகாராஷ்டிரா சிவாஜி பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் ராசிங்கா் கஜானன் ஆகியோா் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனா்.
பல்கலைக்கழகத் தோ்வு கட்டுப்பாட்டாளா் பேராசிரியா் சுலோசனா சேகா், கல்வி புல முதன்மையா் பேராசிரியா் நாகராஜன் உள்ளிட்டோா் தொடக்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனா் .
முன்னதாக யுசிஜி நெட் கோச்சிங் மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் பேராசிரியா் செல்வராஜ் கருங்குசாமி வரவேற்றாா். நிறைவாக, முனைவா் சுரேந்திரன் நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
நீட் தோ்வு: புதுகையில் 3,166 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலை.யில் முனைவா் படிப்பு சோ்க்கை
வேதங்களைப் பாதுகாப்பதில் தேவஸ்தானம் முக்கிய பங்கு
பெரியாா் பல்கலை.யில் வரலாற்றுத் துறை கருத்தரங்கம்
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை