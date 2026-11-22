மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் விசிக உறுதி: அமைச்சா் வன்னியரசு
மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதியாக இருக்கும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சா் வன்னியரசு தெரிவித்தாா்.
சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னியரசு - கோப்புப்படம்
மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதியாக இருக்கும் என சமூக நீதித்துறை அமைச்சா் வன்னியரசு தெரிவித்தாா்.
திருவாரூா் மாவட்டம், குடவாசலில் சனிக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு, மக்களின் பிரச்னைகளை முன்னெடுக்கும்போது, மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக நீதிமன்றங்கள் தொடா்ந்து செயல்படுவதைப் பாா்க்கிறோம். திருப்பரங்குன்றம் பிரச்னை, காவிரி பிரச்னை எல்லாவற்றிலும் இதே நிலைதான்.
இதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து சட்ட நிபுணா்கள், சட்டத்துறை அமைச்சா், விவசாயத் துறை அமைச்சா் ஆகியோா் சோ்ந்து முடிவெடுப்பாா்கள். மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதியாக இருக்கும்.
மதுரை அருகே லாரி ஓட்டுநா் பாலருஷ்ணன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடந்து வருகிறது. விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவா்களின் உயிரைப் பறிப்பதற்கு காவல்துறைக்கு எந்த அதிகாரமும், உரிமையும் இல்லை. அவா்களைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு காவல்துறைக்கு உள்ளது. இந்த விஷயத்தில் கூடுதல் பொறுப்போடு காவல்துறை நடக்க வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றத்தில், இல்லாத ஓா் இடத்தில், இதுவரை ஏற்றி வைக்கப்படாத இடத்தில், பிரிட்டிஷ் கால நில அளவைக் கல்லில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பது ஏற்புடையதல்ல. இந்த தீா்ப்பை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இது மத நல்லிணக்கத்துக்கு எதிரானது என்றாா்.
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