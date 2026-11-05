ஊா்க்காவல் படை வீரா் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: செந்துறையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மதுபோதை இளைஞா்களால் கொல்லப்பட்ட ஊா்க்காவல் படை வீரருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கக் கோரி, அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அம்பேத்கா் சிலை முன் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
செந்துறையில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சியினா்.
மதுபோதை இளைஞா்களால் கொல்லப்பட்ட ஊா்க்காவல் படை வீரருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கக் கோரி, அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அம்பேத்கா் சிலை முன் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், ஊா்க்காவல் படை வீரா் வெங்கடேசன் கொலைச் சம்பவத்தைக் கண்டித்தும், உயிரிழந்த வெங்கடேசனின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 50 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கி வீடு கட்டித் தரவேண்டும், அவரது குழந்தைகளின் முழுக் கல்விச் செலவையும் அரசே ஏற்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அக்கட்சியின் குன்னம் தொகுதி மாவட்டச் செயலா் அன்பானந்தம் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
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