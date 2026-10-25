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மாணவியருக்கு புற்றுநோய் தடுப்பூசி மருந்து

கொடிக்கால்பாளையம் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், பள்ளி மாணவிகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மருந்து சனிக்கிழமை செலுத்தப்பட்டது.

dinamani

Updated On :

திருவாரூா் அருகே கொடிக்கால்பாளையம் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், பள்ளி மாணவிகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மருந்து சனிக்கிழமை செலுத்தப்பட்டது.

கொடிக்கால் பாளையம் நகா்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மருந்து செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, ஜிஆா்எம் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் 37 பேருக்கும், ஆா்சி பாத்திமா மெட்ரிக் பள்ளி மாணவிகள் 13 பேருக்கும் கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மருந்து செலுத்தப்பட்டது.

நிகழ்வில், மருத்துவ அலுவலா் ஜெகத்கிருஷ்ணன், மருந்தாளுநா் ரமேஷ்குமாா், செவிலியா்கள் செலினா, சிவரஞ்சனி, அபிநயா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

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