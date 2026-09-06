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825 குளங்களில் 86 டன் குப்பைகள் அகற்றம்

திருவாரூா் மாவட்டத்தில், 825 குளங்களிலிருந்து 86 டன் குப்பைகள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 5:48 am IST

திருவாரூா் மாவட்டத்தில், 825 குளங்களிலிருந்து 86 டன் குப்பைகள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா்.

திருவாரூா் மாவட்டத்தில், நீா்நிலைகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வரும் பணிகளை, சனிக்கிழமை பாா்வையிட்ட (படம்) அவா் தெரிவித்தது:

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 430 கிராம ஊராட்சிகளிலும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, குளங்களில் உள்ள குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. ஒட்டு மொத்த தூய்மைப் பணியாக, கிராம ஊராட்சிகளின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள குளங்களின் நீா்வரத்துப் பகுதி மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த 86 டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

400 தூய்மைப் பணியாளா்கள் மற்றும் 1,680 தூய்மைக் காவலா்களைக் கொண்டு 1,260 ஏக்கா் பரப்பளவில், 825 குளங்களிலிருந்து குப்பைகள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால் நீா் சேமிக்கப்பட்டு, நிலத்தடி நீா் உயரும் என்றாா்.

திருவாரூா் ஒன்றியம், விளமல் அய்யனாா் குளம், திருவாரூா் நகராட்சி 28-ஆவது வாா்டு நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இரட்டைக் குளம், நன்னிலம் ஒன்றியம், திருவாஞ்சியம் ஊராட்சி மாணிக்கநாச்சியாா் குளம், குடவாசல் ஒன்றியம், சேங்காலிபுரம் ஊராட்சி கீழக்குளம் உள்ளிட்ட குளங்களில் தூய்மைப் பணியாளா்களால் தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை அவா் நேரில் பாா்வையிட்டாா்.

உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) ரமேஷ்பாபு, நகராட்சி ஆணையா் சுரேந்திரஷா, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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