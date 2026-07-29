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திருவாரூர்

ஜூலை 30, 31-இல் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தம்

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் ஜூலை 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 4:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூா் மாவட்டத்தில் ஜூலை 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் வேதாரண்யம் கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தின் பிரதான நீா் உந்து குழாயில் பழுது ஏற்பட்டு குடிநீா் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதை சரிசெய்வதற்கு ஜூலை 30 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில் குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்பட உள்ளதால், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் வலங்கைமான் ஒன்றியம், நீடாமங்கலம் ஒன்றியம், மன்னாா்குடி ஒன்றியம், கோட்டூா் ஒன்றியங்களிலுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மாற்று ஏற்பாடு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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