16 நிமிஷங்களில் 20 கி.மீ. தூரத்தை கடந்த இதயம்! நொய்டா- என்சிஆரில் உயிர்நாடியாக மாறும் பசுமை வழித்தடங்கள்!!
காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமான நிலையத்திலிருந்து நொய்டாவில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனைக்கு, தானம் செய்யப்பட்ட இதயம் ஒன்று சுமாா் 20 கிலோமீட்டா் தூரத்தை வெறும் 16 நிமிடங்களில் கடந்தது.
காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமான நிலையத்திலிருந்து நொய்டாவில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனைக்கு, தானம் செய்யப்பட்ட இதயம் ஒன்று சுமாா் 20 கிலோமீட்டா் தூரத்தை வெறும் 16 நிமிடங்களில் கடந்தது. அதை ஏற்றிச் சென்ற ஆம்புலன்ஸுக்கு போக்குவரத்து போலீசாா் பசுமை வழித்தடங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தனா்.
சண்டிகரைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணால் தானம் செய்யப்பட்ட அந்த இதயம், விமான ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஹிண்டன் விமான நிலையத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. பின்னா் அங்கிருந்து சாலை மாா்க்கமாக செக்டா் 62-இல் உள்ள ஃபோா்டிஸ் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு 62 வயது நோயாளிக்கு வெற்றிகரமாகப் பொருத்தப்பட்டது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
நொய்டா போக்குவரத்து துணை ஆணையா் அபய் குமாா் மிஸ்ரா, செப்டம்பா் 9 அன்று இடையூறுகளைக் குறைப்பதற்காக காசியாபாத் மற்றும் செக்டா் 62 இடையே பசுமை வழித்தடம் உருவாக்கப்பட்டு, அந்த வழித்தடத்தில் போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தாா்.
‘காசியாபாத்திலிருந்து நொய்டா செக்டா் 62 வரை சுமாா் 20 கிலோமீட்டா் நீளத்திற்கு ஒரு பசுமை வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டது. பிற்பகல் 2 மணிக்கு, ஹிண்டன் விமான நிலையத்திலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் இதயம் கொண்டு செல்லப்பட்டு, சாலை வழியாகப் பயணித்து, 16 நிமிடங்களில் செக்டா் 62-ல் உள்ள ஃபோா்டிஸ் மருத்துவமனையை அடைந்தது,‘ என்று மிஸ்ரா கூறினாா்.
இந்த நிகழ்வு ஒரு பசுமை வழித்தடத்தின் நோக்கத்தை விளக்குகிறது: ஒரு உறுப்பையோ அல்லது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ள நோயாளியையோ ஏற்றிச் செல்லும் ஆம்புலன்ஸ், ஒரு நகரத்தின் வழியாக முடிந்தவரை குறைந்த தாமதத்துடன் செல்ல, தற்காலிகமாக போக்குவரத்தை ஒருங்கிணைத்து ஒழுங்குபடுத்துவதே இதன் நோக்கம்.
செப்டம்பா் 9 பயணம் தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்தில் நடந்த ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வு அல்ல. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நொய்டா, காஜியாபாத், தில்லி மற்றும் அதன் அண்டை நகரங்கள் இதுபோன்ற வழித்தடங்களை மீண்டும் மீண்டும் ஒருங்கிணைத்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், குறைமாதத்தில் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கு வசதியாக, நொய்டா போக்குவரத்து காவல்துறை, டிஎன்டி மேம்பாலத்திலிருந்து செக்டா் 30-ல் உள்ள சைல்ட் பிஜிஐ வரை ஆறு கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள ஒரு பசுமை வழித்தடத்தை உருவாக்கியது. ஆம்புலன்ஸ் சுமாா் நான்கு நிமிடங்களில் மருத்துவமனையை அடைந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
ஜூன் 2, 2025 அன்று, நொய்டா, காஜியாபாத் மற்றும் தில்லி அதிகாரிகள், யசோதா மருத்துவமனையிலிருந்து ஃபோா்டிஸ் எஸ்காா்ட்ஸ் மருத்துவமனை வரை 17 கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள ஒரு வழித்தடத்தை ஒருங்கிணைத்தனா். இதன் மூலம், உயிருள்ள இதயம் 19 நிமிடங்களில் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
ஜனவரி 8, 2025 அன்று, நொய்டா மற்றும் ஃபரிதாபாத் காவல்துறையினா், ஒரு சிறுநீரகத்தைக் கொண்டு செல்வதற்காக, ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள அமிா்தா மருத்துவமனைக்கும் கிரேட்டா் நொய்டாவில் உள்ள யதாா்த்த மருத்துவமனைக்கும் இடையே 46.4 கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள ஒரு வழித்தடத்தை ஒருங்கிணைத்தனா். இந்தத் தூரம் 24 நிமிடங்கள் 40 வினாடிகளில் கடக்கப்பட்டது.
சுகாதாரப் பணியாளா்களைப் பொறுத்தவரை, மருத்துவ நேரம் ஏற்கனவே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு தருணத்தில், தவிா்க்கக்கூடிய தாமதங்களை அகற்றுவதே ஒரு பசுமை வழித்தடத்தின் நோக்கமாகும்.
ஒரு பசுமை வழித்தடம், சாலையில் வீணாகும் நேரம் என்ற ஒரு காரணியை நீக்குகிறது. மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காகக் காத்திருக்கும் ஒரு இதயத்திற்கோ, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ள ஒரு பச்சிளங்குழந்தைக்கோ அல்லது சிறப்பு இதய சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்படும் ஒரு நோயாளிக்கோ, அந்த வீணாகும் நேரம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடும்.
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