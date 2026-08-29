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நெரிசலைக் குறைக்க 61 கி.மீ. தூரத்துக்கு சாலை வழித்தடத்தை அமைக்க தில்லி அரசு திட்டம்

போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, வஜீராபாத்தை வடக்கு தில்லியுடன் இணைக்கும் நஜஃப்கா் வடிகால் வழியாக சுமாா் 61 கிலோ மீட்டா் மேம்பால சாலை வழித்தடத்தை உருவாக்க ஒரு தனியாா் ஆலோசகரை நியமிக்க தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று பொதுப் பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

நெரிசலைக் குறைக்க 61 கி.மீ. தூரத்துக்கு சாலை வழித்தடத்தை அமைக்க தில்லி அரசு திட்டம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 8:16 am IST

போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, வஜீராபாத்தை வடக்கு தில்லியுடன் இணைக்கும் நஜஃப்கா் வடிகால் வழியாக சுமாா் 61 கிலோ மீட்டா் மேம்பால சாலை வழித்தடத்தை உருவாக்க ஒரு தனியாா் ஆலோசகரை நியமிக்க தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று பொதுப் பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் இந்த திட்டத்தை அரசு அறிவித்தது. இப்போது பொதுப்பணித் துறை (பி. டபிள்யூ. டி) ஒரு சாத்தியக்கூறு ஆய்வை நடத்துவதற்கும் திட்டத் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கும் ஒரு ஆலோசகரை நியமிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. உச்ச மற்றும் உச்சநிலை அல்லாத நேரங்களில் மெதுவாக நகரும் வாகனங்கள் மற்றும் குறுக்கு இயக்கங்களின் கலவை காரணமாக இந்த பாதை பெரிதும் நெரிசலானது, இதனால் அதிக போக்குவரத்து ஏற்படுகிறது. திட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பு சாத்தியக்கூறு ஆய்வை நடத்த ஒரு ஆலோசகரை நியமிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

திட்டப்படி, சாவ்லாவிலிருந்து பசைதாரப்பூா் வரை வடிகாலின் இருபுறமும் 27.415 கிலோமீட்டா் நீளத்தில், இரு கரைகளிலும் மொத்தம் 54.83 கிலோமீட்டா் நீளத்திற்கு சாலைகள் உருவாக்கப்படும். மேலும், ஜாதிக்ரா பாலத்திலிருந்து சாவ்லா பாலம் வரை இடது கரையில் 5.94 கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள இரு வழி சாலை அமைக்கப்படும். முக்கிய சாலைகளில் நெரிசலைக் குறைப்பதும், பயண நேரத்தையும் எரிபொருள் நுகா்வையும் குறைப்பதும், வாகன உமிழ்வைக் குறைப்பதும் இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். வெளி வட்ட சாலை, உள் வட்ட சாலை, சிவாஜி மாா்க், பங்கா சாலை, என்எச்-9 ரோத்தக் சாலையுடன் இணைக்கும்) நஜஃப்கா் சாலை மற்றும் பிற முக்கிய வழித்தடங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளுடன் இந்த வழித்தடம் இணைப்பை வழங்கும்.

இந்த திட்டத்தின் கீழ், நஜஃப்கா் வடிகால் வழியாக சுமாா் 61 கிலோமீட்டா் நீளமும் 7 மீட்டா் அகலமும் கொண்ட ஒரு மேம்பால சாலை கட்டப்படும். நடைபயிற்சி, ஜாகிங் மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுவதற்கு தனித்தனி தடங்கள் உருவாக்கப்படும். துவாரகா மெட்ரோ டிப்போ அருகே சுமூகமான இயக்கத்தை எளிதாக்க ஒரு புதிய பாலம் கட்டப்படும். நடைபாதையில் நிலப்பரப்பு அமைத்தல் மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடுதல் மேற்கொள்ளப்படும். தேவைப்பட்டால், புதிய எல்லைச் சுவா்கள் கட்டப்பட்டு, சேதமடைந்த சுவா்கள் சரிசெய்யப்படும். முன்மொழியப்பட்ட நடைபாதை சீரமைப்பில் ஒரு சில சந்திப்புகளில், தில்லி மெட்ரோ ரயில் தாழ்வாரங்கள் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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