மக்களுக்கு பயனுள்ள நிா்வாக சேவையை வழங்க தில்லி அரசின் தரவு ஏஐ-க்கு தயாராக இருக்கும்: ரேகா குப்தா
மேம்பட்ட ஆளுகை மற்றும் சேவை வழங்கலுக்காக, தனது நிா்வாகத் தரவுகளைச் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு தயாா் செய்யும் பொருட்டு, தில்லி அரசு எக்ஸ்டெப் அறக்கட்டளையுடன் ஒரு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
மேம்பட்ட ஆளுகை மற்றும் சேவை வழங்கலுக்காக, தனது நிா்வாகத் தரவுகளைச் செயற்கை நுண்ணறிவுக்குத் (ஏஐ) தயாா் செய்யும் பொருட்டு, தில்லி அரசு எக்ஸ்டெப் அறக்கட்டளையுடன் ஒரு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது.
செயற்கை நுண்ணறிவின் பலன்கள் சாதாரண மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, தரவு அமைப்புகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி, முதல்வா் ரேகா குப்தா செவ்வாயன்று தில்லி அரசு அதிகாரிகளுக்கான ஒரு பயிலரங்கிற்குத் தலைமை தாங்கினாா். இந்த முயற்சி, தில்லி அரசுத் தரவுகளை மேலும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாகவும், நம்பகமானதாகவும், பயன்பாட்டிற்குத் தயாரானதாகவும் மாற்றும் என்று தில்லி முதலமைச்சா் அலுவலக அறிக்கை தெரிவித்தது.
தில்லி அரசுச் செயலாளா்கள், துறைத் தலைவா்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் கலந்துகொண்ட இந்தப் பயிலரங்கம், மக்களின் தேவைகளின் அடிப்படையில் அரசு முன்கூட்டியே சேவைகளை வழங்கவும், பொதுச் சேவைகளை மேம்படுத்தவும் தரவுகளை மிகவும் திறம்படப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தியது.
செயற்கை நுண்ணறிவின் பலன்கள் யாருக்கு மிகவும் தேவைப்படுகிறதோ அவா்களைச் சென்றடைய வேண்டும் என்று முதல்வா் குப்தா கூறினாா். ‘தரவு என்பது செயற்கை நுண்ணறிவிற்கான எரிபொருள், மேலும் குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க தரவை பயனுள்ளதாக மாற்றுவது அவசியம்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
திட்டமிடல் துறையுடன் கையெழுத்திட்ட புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், எக்ஸ்டெப் அறக்கட்டளை தில்லி அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அறிவுசாா் பங்காளராகச் செயல்பட்டு, அதன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் நிபுணத்துவத்தைப் பகிா்ந்து கொள்ளும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அரசாங்கத் தரவை செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டிற்குத் தயாா்படுத்தவும், செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியுடன் குடிமக்கள் சேவைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட பல்வேறு பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளை உருவாக்கவும் இரு தரப்பினரும் இணைந்து பணியாற்றுவாா்கள்.
இந்தப் பயிலரங்கின் போது, ‘செயற்கை நுண்ணறிவுக்குத் தயாரான தில்லிக்கான டேட்டா தாரா‘என்ற தலைப்பில் ஒரு விளக்கக்காட்சி அளிக்கப்பட்டது. ’டேட்டா தாரா’ கருவித்தொகுப்பு மற்றும் தொலைநோக்குப் பாா்வை அறிக்கையும் வெளியிடப்பட்டன.
செயற்கை நுண்ணறிவுக்குத் தயாரான முன்னேற்றங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு என்பது டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு திறந்த மூல வழிமுறையாகும். அரசுத் துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தங்களது தரவுகளை செயற்கை நுண்ணறிவுப் பயன்பாட்டிற்காகத் தயாா் செய்ய உதவுவதே இதன் நோக்கமாகும்.
’தரவு தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது’ என்ற தலைப்பிலான தொழில்நுட்ப அமா்வின் போது, பொதுச் சேவைகளை மேம்படுத்தவும், மக்கள் அரசுத் திட்டங்களை அணுக உதவவும் தரவுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்த பல எடுத்துக்காட்டுகள் பகிரப்பட்டன.
மாத்ரு வந்தனா மற்றும் தில்லி லக்ஷ்பதி பிட்டியா திட்டங்களின் விநியோகத்தை மேம்படுத்துதல், தகுதியான பயனாளிகளைக் கண்டறிந்து அவா்களைத் திட்டங்களுடன் இணைத்தல், பதிவில் உள்ள இடைவெளிகளைக் குறைத்தல், மற்றும் கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களை அணுக உதவுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
குடிமக்கள், பயனாளிகள், தொழிலாளா்கள், மாணவா்கள், சுகாதாரம், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசுத் திட்டங்கள் தொடா்பான பெருமளவிலான நிா்வாகத் தரவுகள் பல்வேறு துறைகளிடம் உள்ளன . இப்போது தேவைப்படுவது, வெறும் தரவுகளைச் சேகரிப்பதிலிருந்து அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கும், பதிவுகளைப் பராமரிப்பதிலிருந்து நுண்ணறிவுகளை உருவாக்குவதற்கும், எதிா்வினை ஆற்றும் நிா்வாகத்திலிருந்து முன்கூட்டியே செயல்படும் நிா்வாகத்திற்கும் மாறுவதே ஆகும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.