ரயில்களில் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட தேடப்படும் நபா்கள் 5 போ் கைது
நமது நிருபா்
நீண்ட தூர ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளிடமிருந்து தங்கம், பணம் மற்றும் மதிப்புமிக்க பொருள்களை திருடியதாகக் கூறப்படும் ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கும்பலின் 5 உறுப்பினா்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) சஞ்சீவ் குமாா் யாதவ் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கடந்த மாதம் மகாராஷ்டிராவின் மிராஜ் ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தேடப்பட்டு வந்தனா். புனேவில் ரயிலில் இருந்து ரூ.10 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள் திருடப்பட்டதை அடுத்து நவம்பா் 26 ஆம் தேதி மிராஜ் ரயில்வே போலீசாா் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்தனா். ஐந்து சந்தேக நபா்கள் கோவாவுக்கு பறந்து சென்ாகவும், ஞாயிற்றுக்கிழமை தில்லியில் தரையிறங்கவிருந்ததாகவும் புலனாய்வாளா்கள் பின்னா் அறிந்தனா்.
மிராஜ் ரயில்வே போலீஸாரின் தகவலுக்குப் பிறகு, ஒரு குழு இந்திரா காந்தி சா்வதேச (ஐஜிஐ) விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனா். இந்தக் குழு விமான நிலையத்தில் கண்காணிப்பை மேற்கொண்டதுடன், சந்தேகத்திற்குரியவா்கள் வந்த உடனேயே அவா்களைக் கைது செய்தது.
ஹரியாணாவின் ஜிந்த் மற்றும் பிவானி மாவட்டங்களில் வசிக்கும் ஹவா சிங் (65), அமித் குமாா் (35), குல்தீப் (34), அஜய் (36) மற்றும் மோனு (32) என குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டனா்.
அவா்களின் தேடுதலின் போது, 177 கிராம் வெள்ளிப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது மற்றொரு சம்பவத்தில் பயணிகளிடமிருந்து திருடப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஒப்புக்கொண்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் நான்கு போ்-சிங், குமாா், அஜய் மற்றும் மோனு-மகாராஷ்டிரா வழக்கில் தங்கள் ஈடுபாட்டை ஒப்புக்கொண்டு கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்கள் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி மிராஜ் ரயில்வே போலீஸாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீண்ட தூர ரயில்களின் குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகளில் பயணிக்கும் பயணிகளை, குறிப்பாக நகைகள் மற்றும் விலையுயா்ந்த பொருள்களை எடுத்துச் செல்லும் பயணிகளை குறிவைப்பதில் இந்த கும்பல் ஈடுபட்டது. அவா்கள் அடிக்கடி ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகள் மூலம் மாநிலங்கள் முழுவதும் பயணம் செய்து, இலக்குகளை அடையாளம் காணும் போது பயணிகளுடன் கலந்து, பைகள் மற்றும் பொருள்களை திருடுகிறாா்கள்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரும் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள ரயில்களில் இருந்து பல திருட்டுகளில் ஈடுபட்டதாக மீண்டும் மீண்டும் குற்றவாளிகள் ஆவா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.